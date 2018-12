Zes aanhoudingen rond 'Project X' Katwijk, maar het blijft rustig

De gevreesde onrust vanwege een aangekondigd 'Project X' in het Brabantse Katwijk is vanavond uitgebleven. In de loop van de avond waren er weinig jongeren en vooral agenten op de been in het dorpje.

Een man uit Someren en een man uit Bergambacht zijn opgepakt op verdenking van opruiing. Ze zouden mensen hebben willen overhalen naar Katwijk te komen. Ook heeft de politie verspreid door het land meer dan twintig jongeren thuis bezocht. Zij kregen te horen dat ze moesten stoppen met het ophitsen van mensen, anders zouden ze worden aangehouden.