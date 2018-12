'Vereniging Belgische overleden student is elitair en onverantwoord'

Belgische media omschrijven Reuzegom als elitair. De club bestaat sinds 1946 en richt zich op studenten die afkomstig zijn uit Antwerpen, maar in Leuven studeren. Er zouden veel oud-leden actief zijn in de politiek en top van het bedrijfsleven.

De club kwam in het verleden vaker negatief in het nieuws vanwege ontgroeningen. Zo moesten leden een biggetje doodschieten en moesten eerstejaars een konijn verzorgen en dat later slachten.

Naakt in het bos

Bij de ontgroening van gisteren, in een huisje in Vorselaar, zouden zo'n twintig andere studenten aanwezig zijn geweest. Naast de man van 20 werden nog twee andere aspirant-leden onwel tijdens de ontgroening. Ze zouden naakt in het bos hebben gezeten en koud water over zich heen hebben gekregen.

Andere studenten uit Leuven veroordelen het gedrag van de leden van Reuzegom, zegt de studentenkoepel LOKO. "Deze club en alle andere verenigingen die zulke praktijken tolereren, dragen niet de normen en waarden uit waar wij als Leuvense studenten voor staan."

Ook incidenten in Nederland

Ook in Nederland zijn er al vaker incidenten geweest bij studentenverenigingen. Studentencorps Vindicat kwam de afgelopen tijd in het nieuws vanwege mishandelingen en overlast en werd bestraft door de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1997 overleed een lid van het corps uit Groningen na een alcoholvergiftiging.