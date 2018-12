Zeker twaalf doden bij mislukte bankoverval in Brazilië

In het noordoosten van Brazilië zijn bij een overval op twee banken zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie twee kinderen van 10 en 13 jaar oud.

Een gewapende bende had het gemunt op twee banken in de hoofdstraat van de stad Milagres. Volgens een lokaal nieuwsstation sloten de overvallers een straat af. Ook namen ze mensen in gijzeling. Daarna gingen ze de banken binnen.

Kort daarna brak een vuurgevecht met de politie uit, waarbij meerdere doden vielen, ook gijzelaars. Volgens de burgemeester zijn ze door overvallers geëxecuteerd.