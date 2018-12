Indiase YouTube-kok (107) met ruim miljoen volgers overleden

De video's die hij van zijn oma op YouTube plaatste, vielen in de smaak. De filmpjes waarin ze Indiase gerechten bereidde, werden tientallen miljoenen keren bekeken. "Ze wist dat ze beroemd was", zegt een van de mannen die haar YouTube-kanaal beheerde tegen The New York Times. "Ze genoot ervan."

Haar fans wisten dat de hoogbejaarde vrouw de laatste tijd met gezondheidsproblemen kampte. Na haar laatste video's kreeg ze er veel vragen over. Op het YouTube-kanaal Country Foods zijn ook beelden van haar begrafenis te zien. "We missen je, oma", staat eronder.

Mensen uit landen van over de hele wereld reageren op dit laatste filmpje van de kokende Indiase. Ze zeggen dat Mastanamma een inspiratiebron voor hen was. "Ik heb veel van je geleerd", schrijft iemand.