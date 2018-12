Nieuwe artiest op derde plek in Top 2000

Dit jaar staat er een ander liedje op 3 in de Top 2000 van NPO Radio 2: Piano Man van Billy Joel. Dat werd zojuist bekendgemaakt in museum Beeld en Geluid in Hilversum, waarvandaan de Top 2000 altijd wordt uitgezonden, tussen Kerst en Oud en Nieuw.

De afgelopen 2 jaar bleef de top-3 onveranderd: Queen met Bohemian Rhapsody op 1, Hotel California van de Eagles op 2 en Stairway to Heaven van Led Zeppelin op 3.

Zestiende keer

Bohemian Rhapsody staat voor de 16e keer op de eerste plaats. Alleen in 2005, 2010 en 2015 moest Queen die positie afstaan. In 2005 aan Boudewijn de Groot met Avond, in 2010 aan de Eagles met Hotel California en in 2015 aan John Lennon met Imagine.

Hotel California van de Eagles staat voor de 11de keer op de tweede plaats in de Top 2000.