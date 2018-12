4000 agenten moeten Argentijnse voetbalfans in toom houden in Madrid

De autoriteiten verwachten dat er 400 tot 500 "bijzonder gewelddadige" Argentijnse hooligans op de wedstrijd afkomen. De politie is in hoogste staat van paraatheid om hen voor, tijdens en na de wedstrijd in de gaten te houden.

Voor deze wedstrijd zijn bijna twee keer zo veel agenten op de been als voor een wedstrijd tussen de Spaanse aartsrivalen Real Madrid en Barcelona.