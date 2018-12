Tbs met dwangverpleging geëist tegen gijzelnemer Mediapark

Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging tegen de man die vorig jaar een vrouw gijzelde op het Mediapark in Hilversum. Volgens de officier van justitie was de man door een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar.

In de rechtbank zei de 34-jarige Mohamed C. dat hij zich niets van de bewuste dag in augustus kon herinneren. Hij zei ook dat hij toen erg in de war was en nu veel spijt heeft van zijn actie.

CNN

C. pakte vroeg in de ochtend van 17 augustus op een parkeerterrein van het Mediapark de medewerkster van de NPO beet en bedreigde haar met een mes. Hij dreigde haar te doden, liep met haar een NPO-gebouw binnen en bond haar op een stoel. Hij eiste zendtijd op de Amerikaanse zender CNN, omdat hij dacht dat hij door de inlichtingendienst AIVD werd achtervolgd.

In afwachting van een camerateam hield de man de vrouw in een kamer apart. De vrouw stond doodsangsten uit omdat haar belager steeds bozer werd.

Taser

Na anderhalf uur verscheen niet een camerateam, maar een arrestatieteam van de politie. Die maakte met behulp van een taser een einde aan de gijzeling.

De vrouw heeft nog veel last van de gebeurtenis, net als haar gezin, bleek in de rechtbank. Ze eist 25.000 euro smartengeld.