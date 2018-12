Trump bevestigt keuze voor voormalige Fox-anchor als VN-ambassadeur

President Trump heeft bevestigd dat Heather Nauert de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties wordt. Verschillende internationale media meldden al dat haar benoeming eraan zat te komen.

Nauert is nu woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was ze bekend als presentatrice van een ochtendshow op tv-zender Fox News, een kanaal waarvan bekend is dat de president er graag naar kijkt. De Senaat moet nog akkoord gaan met haar benoeming, maar dat is door de Republikeinse meerderheid daar een formaliteit.

Trump noemde Nauert tijdens een persmoment "zeer getalenteerd, heel slim en heel snel", en voegde eraan toe dat hij denkt dat "iedereen haar zal respecteren". Nauert volgt Nikki Haley op, die eind dit jaar stopt als VN-ambassadeur.

Nieuwe stafchef

De president maakte ook zijn keuze bekend voor William Barr als de nieuwe minister van Justitie. De 68-jarige Republikein gaat op herhaling: onder president George H.W. Bush bekleedde hij begin jaren 90 die functie ook al.

Barr volgt Jeff Sessions op, die begin november werd ontslagen door Trump. Sessions werd tijdelijk vervangen door Matthew Whitaker.

De kans lijkt groot dat het niet bij deze voordrachten blijft. Volgens Amerikaanse media moet Trump ook op zoek naar een nieuwe stafchef. Verwacht wordt dat John Kelly snel zijn ontslag gaat indienen. Als mogelijke opvolger wordt Nick Ayers genoemd, die nu nog de stafchef van vicepresident Mike Pence is.