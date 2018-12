Belasting op vliegen: goed voor de staatskas, maar niet voor milieu?

Met de lage ticketprijzen binnen Europa kan 7 euro wel degelijk een groot deel van de ticketprijs zijn, zo valt te zien in tabel hierboven. Maar zo moet je de rekensom eigenlijk niet bekijken, zegt De Haan. "Als mensen met het vliegtuig gaan geven ze aan hun reis veel meer uit. Denk aan de rit naar het vliegveld, hun hotel, uitgaven op de plek zelf. Op de totale reissom komt het bedrag veel minder hard aan."

Het is overigens niet zeker dat luchtvaartmaatschappijen de belasting een-op-een doorberekenen in de ticketprijzen, maar die kans is wel aanwezig.

Statement maken

Onderzoeker De Haan vindt het in een zekere zin vreemd dat er geen onderscheid gemaakt wordt in afstand van de vluchten. "Je zou kunnen beargumenteren dat verder vliegen meer milieubelastend is, en dat je een vlucht naar Bangkok wat meer zou belasten dan die naar Parijs."

Maar voor het tegenovergestelde zijn ook goede argumenten te bedenken, zegt hij. "Vanuit de duurzaamheidsagenda van de overheid zou je ook kunnen beargumenteren dat het juist verstandig is om de korte vluchten zwaarder te belasten, zodat mensen eerder de trein of de auto zullen pakken. Blijkbaar is er nu een keuze gemaakt. Relatief gezien belast je de korte vlucht nu wel meer."

De onderzoeker zegt dat het misschien een mooi gebaar voor duurzaamheid was geweest als de overheid de belasting op Europese vluchten een paar euro duurder had gemaakt dan op intercontinentale vluchten. "Het aantal Europese passagiers is veel hoger, dus ik zou me voor kunnen stellen dat je in de prijs duidelijk wil maken dat vliegen naar bestemmingen dichtbij minder wenselijk is."