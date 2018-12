Britse tiener drie jaar de cel in voor honderden bommeldingen

Een 19-jarige Brit is veroordeeld tot drie jaar cel voor het doen van honderden valse bommeldingen bij scholen, meldt Sky News. De man uit Watford, in de buurt van Londen, deed ook een bommelding bij een vlucht van United Airlines van Londen naar San Francisco. Dat leidde tot een onderzoek door de FBI.

De tiener heeft bekend. In maart dit jaar mailde hij naar 457 scholen een bommelding, vergezeld van een verzoek om losgeld. Ook zijn eigen onderwijsinstelling West Herts College, waar hij een opleiding volgde voor IT'er, kreeg een e-mail. Het leidde tot de evacuatie van zo'n 2000 studenten.

De Brit werd snel gearresteerd. Maar toen het onderzoek al liep stuurde hij nog eens een massamail naar een paar honderd scholen in het Verenigd Koninkrijk en de VS. Daarin stond dat hij een pijpbom op hun terrein had verstopt. Ook refereerde hij in zijn e-mail naar het bloedbad op Columbine High School in de VS in 1999. Het leidde volgens de rechter tot "wijdverbreide paniek".

Getroebleerd

De Brit was eenzaam en getroebleerd, bleek tijdens de rechtszaak. Hij werd volgens zijn advocaat beïnvloed door hackers die hij leerde kennen bij het onlinespel Minecraft. De aanklager stelde daartegenover dat hij ook in hechtenis bleef opscheppen over zijn daden.