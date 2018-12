Vooral vrouwen ontvangen partneralimentatie, maar dat wordt minder

Gescheiden stellen kunnen straks sneller hun financiƫle banden doorsnijden. Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, gaat de partneralimentatie namelijk op de schop.

Nu is nog vastgelegd dat de meestverdienende partner maximaal twaalf jaar het inkomen van de ander moet aanvullen als die niet genoeg geld heeft om van te leven. Op een paar uitzonderingen na wordt dat vijf jaar, willen VVD, D66, PvdA met steun van GroenLinks, PVV en SP.

Partneralimentatie is bedoeld om te voorkomen dat de ex-partner die nauwelijks inkomen heeft aan de bedelstaf raakt. Over het maandbedrag kunnen de exen het samen eens worden, eventueel met een mediator, advocaat of notaris. Ook kan de rechter eraan te pas komen. Zodra de ontvanger weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, gaat trouwen of samenwonen, of overlijdt, stoppen de betalingen.

Duizenden euro's per jaar

Jaarlijks eindigt ongeveer een op de honderd huwelijken in een scheiding, blijkt uit cijfers van de Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 waren het er bijna 33.000. Slechts voor een klein deel van de scheidingen geldt dat er partneralimentatie wordt betaald.

In verreweg de meeste gevallen gaat het om de man die geld overmaakt aan zijn ex-vrouw. Uit CBS-onderzoek blijkt dat er in 2014 slechts 5000 vrouwen waren die partneralimentatie betaalden, tegenover 41.500 betalende mannen. Zij betaalden gemiddeld 8300 per jaar aan hun ex.