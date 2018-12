Moeder dode baby op Schiedams balkon krijgt jaar cel

Een vrouw wier dode baby in april op een balkon in Schiedam werd gevonden, is veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moet ze zich laten behandelen voor haar persoonlijkheidsstoornis. De rechter achtte de 20-jarige vrouw schuldig aan het verbergen van het stoffelijk overschot van een kind.

Ze werd vrijgesproken van het doden van het kind, of het weerloos achterlaten van de baby, omdat niet aangetoond kan worden dat het kind nog leefde na de geboorte. Volgens de vrouw werd de baby dood geboren.

In een vuilniszak

Het stoffelijk overschot lag in een zak op het balkon van de woning waarin de vrouw met haar moeder en haar broer woonde. De vrouw wist niet dat ze zwanger was, en bracht het kind alleen ter wereld in de woonkamer. Toen naar haar zeggen bleek dat het niet meer leefde, verstopte ze de baby in een vuilniszak op het balkon. Haar moeder vond het kind en waarschuwde de politie.

Omdat de vrouw haar straf al bijna heeft uitgezeten, gezien de bijna negen maanden voorarrest, wordt ze nog deze maand overgeplaatst naar een kliniek voor haar medische behandeling.