Armin van Buuren en AC/DC favoriet bij Kamerleden

This is what it feels like van Armin van Buuren is de muziekfavoriet van Tweede Kamerleden. Het nummer staat op de eerste plaats van een hitlijst, die is samengesteld door de Kamerleden Zohair El Yassini (VVD) en Maurits von Martels (CDA). De twee hadden al hun collega's om een top-5 gevraagd.

Op de tweede plaats staat Thunderstruck van AC/DC, en daarna volgen November Rain van Guns 'n Roses, Messiah van Händel en Wish you were here van Pink Floyd. De hoogste Nederlandstalige bijdrage in de lijst is Aan de kust van Bløf. Iedereen die meedeed moest minstens één Nederlandstalig nummer noemen.

Het idee achter de lijst is dat Kamerleden op deze manier eens een ander beeld van zichzelf geven. Volgens Von Martels hebben ruim zestig Kamerleden hun muzikale voorkeuren ingestuurd. Hij benadrukt dat muziek voor verbinding zorgt. "Ik ben bij het samenstellen van de lijst in contact gekomen met collega's die ik anders nooit spreek."