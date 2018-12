Parlementariërs pleiten voor Europese Magnitski-wet

Kamerleden en Europarlementariërs uit achttien landen roepen de EU op om met een Europese 'Magnitski-wet' te komen. Daarmee zouden schenders van mensenrechten kunnen worden aangepakt.

Sergej Magnitski was een Russische advocaat die in 2009 in zijn cel in Moskou overleed. Hij was gearresteerd nadat hij onderzoek had gedaan naar belastingontduiking en corruptie in Rusland. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld.

Sindsdien zijn er in meerdere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 'Magnitski-wetten' gekomen. Daarmee moeten schenders van mensenrechten harder worden aangepakt. Zo kunnen reisverboden worden opgelegd en banktegoeden worden bevroren.

'Beschamend'

Aanleiding voor de oproep van de 45 Europese politici voor een 'eigen' Magnitski-wet, is een beraad dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken maandag hebben. Minister Blok zal daar steun proberen te krijgen voor zo'n wet. Eerder dit jaar riep de Tweede Kamer het kabinet op om er in Europees verband op aan te dringen.

De 45 politici noemen het beschamend dat de EU nog geen Magnitski-wet heeft. De oproep staat in 26 Europese kranten. De actie is een initiatief van D66-Kamerlid Sjoerdsma. De andere Nederlandse ondertekenaars zijn de Tweede Kamerleden Van Helvert en Omtzigt (CDA), Ploumen (PvdA), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) en de leden van het Europees Parlement De Lange (CDA) en Schaake (D66).