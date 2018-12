'Vanaf vandaag bepaalt Cubaanse overheid wat goede of slechte kunst is'

Ook beeldhouwer Yasser Castellanos is bang dat het decreet de creativiteit van kunstenaars in de weg staat. Daarom heeft hij meegedaan aan meerdere protesten. Zo schreef hij onder andere mee aan een rap, maakte hij illustraties voor de Havana Times en organiseerde hij samen met anderen een concert. Tijdens een meditatie op straat werd Castellanos gearresteerd door de politie.

"Met het decreet maakt de overheid een einde aan de vrijheid om je creatief te uiten", schrijft Castellanos per mail aan de NOS. "Wij kunstenaars zijn de grootste critici van dat beleid, en dat probeert de regering te veranderen." Maar die repressie weerhoudt de beeldhouwer er niet van om door te gaan. Hij hoopt dat hij met zijn acties de aandacht trekt van andere Cubanen en dat de overheid van gedachte verandert. "Dat is mijn rol als kunstenaar."

Amnesty International waarschuwde eerder al voor onduidelijkheden in het decreet. Vage zinnen, zoals het verbod op "inhoud die de etnische en culturele waarden kan beschadigen", maken dat kunstenaars niet precies weten waar zij aan toe zijn, zei de mensenrechtenorganisatie. Bij het overtreden van de wet kan de overheid onder meer boetes opleggen of spullen in beslag nemen.

Een veranderend Cuba?

De communistische Cubaanse overheid heeft altijd al de touwtjes in handen gehad, zegt correspondent Marc Bessems. En dat gaat volgens hem niet veranderen.

Toch moet er met enige nuance worden gekeken naar het land, zegt Bessems. "Je ziet dat de Cubaanse regering, ook onder de nieuwe president Díaz-Canel, steeds meer zoekt naar manieren van economische liberalisering." Zo ligt er een voorstel voor een nieuwe grondwet, waarin privégrondbezit voortaan wordt toegestaan, en krijgt het eiland deze maand als een van de laatste landen ter wereld een 3G-netwerk. "Dat lijkt vanuit westers perspectief nauwelijks vooruitgang, maar voor Cubanen voelt dat wel degelijk zo."