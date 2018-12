Verkiezingskrimi bij de CDU: wie wordt de nieuwe Merkel?

Merz is terug van weggeweest. Begin deze eeuw is hij CDU-fractievoorzitter. Hij geldt als grote belofte, maar wordt onverwacht door Merkel van zijn troon gestoten. Een pijnlijke gebeurtenis, die Merz volgens kenners nooit heeft kunnen loslaten.

Na een aantal jaar verwisselt hij de politiek voor het zakenleven. Daar gaat het hem voor de wind. Als zakenadvocaat en commissaris van verschillende bedrijven, waaronder de vermogensbeheerder BlackRock, verdient hij een fortuin.

Met die rijkdom loopt hij niet te koop, want in Duitsland roept dat eerder argwaan dan bewondering op. Het helpt hem niet dat tegen BlackRock een onderzoek wegens belastingfraude loopt. Ook zeggen critici dat hij als multimiljonair en eigenaar van twee privévliegtuigen niet weet wat er onder de "gewone bevolking" leeft.

Merz wil het conservatieve en economische profiel van de partij versterken. Hij belooft de kiezers terug te winnen die overstapten naar het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD). Hij krijgt steun van de invloedrijke mkb-lobby binnen de partij en CDU'ers op de rechterflank.

Ook partijcoryfee Wolfgang Schäuble verraste laatst door openlijk zijn voorkeur voor Merz uit te spreken. "Hij is wat het land nu nodig heeft", zei hij in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Mocht Merz het voorzitterschap krijgen, dan wacht de partij een turbulente tijd. Merz' relatie met Merkel is ronduit slecht. Hij zelf zegt dat hij prima met de bondskanselier zou kunnen samenwerken. Maar dat is volgens kenners schone schijn. "Hij houdt het nog geen vijf minuten met haar in een ruimte uit en zal alles doen om haar kanselierschap vroegtijdig te beëindigen," zegt Merz-watcher Michael Bröcker.

Annegret Kramp-Karrenbauer, de Merkel-vertrouweling

In de toespraken van Annegret Kramp-Karrenbauer, kortweg AKK, komt het woord ervaring tientallen keren terug. Het is haar 'unique selling point': als vroegere premier van de deelstaat Saarland heeft ze bewezen dat ze verkiezingen kan winnen, dat ze kiezers kan overhalen op de CDU te stemmen. Dat is iets dat haar tegenkandidaten niet kunnen zeggen. Ook in haar huidige functie als secretaris-generaal heeft ze al laten zien dat ze bruggen kan bouwen en crises kan afwenden.