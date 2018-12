Oud-president Bush bijgezet in familiegraf in Texas

De vorige week overleden ex-president George Bush senior is bijgezet in het familiegraf in de Texaanse plaats College Station. Het graf ligt naast de presidentiƫle bibliotheek van Bush, waar zijn archief ligt opgeslagen.

Eerder op de dag was er in Houston een herdenkingsdienst waarbij de familie afscheid nam van Bush senior. Die dienst was persoonlijker van toon dan de kerkdienst in Washington waarbij ook president Trump en de vier nog levende oud-presidenten aanwezig waren.

Persoonlijke herinneringen

Zo sprak kleinzoon George P. Bush (zoon van Jeb Bush, de oud-gouverneur van Florida) over hoe hij samen met zijn opa ging vissen en hoe ze samen een ijsje deelden.

Na de herdenkingsdienst werd het lichaam van George H.W. Bush met een speciale trein van Houston naar College Station gebracht, 130 kilometer verderop. In dorpen waar de trein met 'George Bush 41' op de zijkant doorheen reed, stonden inwoners met vlaggen langs het spoor.