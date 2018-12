'Zeven medewerkers Tweede Kamer maakten melding van seksuele intimidatie'

Uit een werkbelevingsonderzoek voor personeel van de Tweede Kamer blijkt dat zeven van hen hebben aangegeven slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie. Dat meldt NRC.

Vier van deze zeven medewerkers zeggen dat zij het incident al eerder hadden gemeld bij een vertrouwenspersoon of een leidinggevende, maar dat er onvoldoende of niets mee is gedaan. Wat er in deze situaties is gebeurd, blijkt niet uit het onderzoek, schrijft NRC.

Verder zegt het onderzoek dat 33 medewerkers hebben geklaagd over bedreiging of agressie, 22 over pesten en 18 over discriminatie. Bijna een vijfde (18 procent) van de medewerkers voelt zich niet veilig om wel eens een fout te maken. Een derde zegt dat een fout maken negatieve persoonlijke consequenties kan hebben.

#MeToo

Kamervoorzitter Arib wil tegen NRC niet meer zeggen dan dat zij met de resultaten aan de slag gaat. Arib kondigde het werkbelevingsonderzoek in juni aan, naar aanleiding van de #MeToo-discussies.

Het werkbelevingsonderzoek is ingevuld door 300 van de 415 personeelsleden. Dat zijn de mensen van alle ambtelijke en ondersteunende diensten, zoals griffiers, koks en onderhoudsmedewerkers. Het gaat niet om Kamerleden of fractiemedewerkers.

Kerstdiner

Ook bij de politieke partijen in de Kamer leefde de #MeToo-discussie. GroenLinks ontsloeg in maart een fractiemedewerker die na het kerstdiner van de fractie een stagiair tegen haar zin heeft gezoend en betast. Bij de VVD vertrok uiteindelijk VVD-Kamerlid Ten Broeke na een "ongelijkwaardige relatie" met een medewerkster.

Begin dit jaar kondigde Arib daarom aan dat het onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie ook onder fractiemedewerkers zou plaatsvinden, maar dat deel werd afgeblazen. Te veel partijen wilden niet meedoen.

Fractiemedewerkers zijn in dienst van de politieke partijen en niet van de Tweede Kamer, zeggen zij. Zij wilden hun onderzoeken liever zelf uitvoeren. De meeste partijen zijn daar nog mee bezig, laten zij aan NRC weten.