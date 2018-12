Brexit-debat May en Corbyn van de baan

May zou liever het debat voeren voor de camera's van de BBC. In het BBC-format zou naast het een-op-een-debat ook ruimte zijn voor een paneldiscussie met andere politici.

Maar de Britse publieke omroep trok dinsdag al het voorstel in, omdat het niet langer wilde wachten op de kibbelende politici. Daardoor bleef alleen ITV over, waar vandaag dus ook het geduld op was.

Cruciale stemming

May had haar politieke rivaal twee weken geleden nog persoonlijk uitgedaagd voor het debat. Corbyns partij Labour vindt de afspraken die May met de EU heeft gesloten over de brexit ondermaats en is van plan om bij het debat over de deal tegen te stemmen.

Labour wil een akkoord waarbij er onder andere meer aandacht is voor het beschermen van banen. Dinsdag stemt het Britse Lagerhuis over het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit.