Ex-vriend vast voor dood Rotterdamse moeder

Een 29-jarige man uit Barendrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van zijn ex-vriendin. De vrouw van 29 werd afgelopen vrijdag dood gevonden in haar woning in Charlois, Rotterdam. Haar lichaam vertoonde sporen van geweld.

In het huis was ook een peuter aanwezig, die lichamelijk ongedeerd was. Volgens RTV Rijnmond ging het om het jongste van de drie kinderen van de vrouw.

De politie zette twintig rechercheurs op de zaak. Dat heeft nu geleid tot de aanhouding van de ex-vriend. Zijn woning wordt doorzocht en zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.