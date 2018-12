Heerenveen sluit ijshockeyhal: constructie mogelijk niet veilig

De ijshockeyhal in Heerenveen is op last van de burgemeester tijdelijk gesloten. De constructie van de hal is te gevaarlijk om langer open te blijven. Wat er precies aan de hal mankeert, is nog niet bekend.

"Gisteravond bereikte mij het bericht van onze adviseur constructieveiligheid dat - als het gaat om de ijshockeyhal bij Thialf - er niet met zekerheid gesteld kan worden dat de constructie van de hal veilig is voor gebruikers en toeschouwers. Er kan ook niet gezegd worden dat de hal onveilig is. Nader en gedegen, onderzoek is nodig om hierover uitsluitsel te geven.

Ondanks dat ik mij ervan bewust ben dat dit voor de gebruikers enorm ingrijpend is, moeten we toch het besluit nemen dat er gedurende de periode dat onderzoek plaatsvindt, er geen gebruikers en toeschouwers in de hal mogen", zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan in een persbericht van de gemeente Heerenveen.

Grote klap

De sluiting van de hal is een grote klap voor de ijshockeyers van de UNIS Flyers, die daar hun thuiswedstrijden spelen en daar ook trainen. Volgens de voorzitter wordt voor de training eerst uitgeweken naar Leeuwarden. De eerste thuiswedstrijd is over anderhalve week. Wat daarmee gebeurt, wordt nog bekeken, schrijft Omrop Fryslân.

De ijshockeyhal is in 2006 voor het laatst verbouwd. Bij de renovatie van Thialf een paar jaar geleden is de hal niet meegenomen. Er bestaan al langer plannen om de verouderde hal ook aan te pakken. Die verbouwing zou mogelijk in 2020 beginnen.