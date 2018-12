Debat op social media: is deze straf voor een pestende dochter te streng?

Pesten is onacceptabel, vond een vader uit Ohio. Zijn dochter was al twee keer op het matje geroepen op school voor pesten toen hij besloot het heft in eigen handen te nemen. Hij liet de 10-jarige Kirsten acht kilometer naar school lopen, terwijl hij achter haar reed in de auto en het filmde.

Vader Matt Cox plaatste de video op Facebook. Die werd miljoenen keren bekeken en kreeg al snel tienduizenden reacties: een groep mensen prees hem voor zijn actie, terwijl de andere groep het kindermishandeling noemde.

"Dit is mijn manier om pesten te stoppen in mijn huishouden", zegt Matt Cox in de video. Op beeld is te zien hoe Kirsten langs de weg loopt met haar tas vol schoolspullen. Het was toen rond de 2 graden buiten. "Ik weet dat veel ouders het niet met mij eens zullen zijn. Dat is prima. Maar ik doe wat goed voelt voor mij om mijn dochter een lesje te leren en haar te laten stoppen met pesten."

Cox hoopt dat andere ouders de video zien "En dat ze zich verantwoordelijk achten voor het gedrag van hun kinderen. Pestgedrag mag niet genegeerd worden."