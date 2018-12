Belgische premier Michel gaat sowieso naar Marrakesh: 'Woord is een woord'

De Belgische premier Michel heeft in een toespraak in het Belgisch parlement over het VN-migratiepact herhaald dat hij volgende week sowieso zal afreizen naar Marrakesh, waar het pact ondertekend zal worden.

"Een woord is een woord", zei Michel. Hij zegt alleen niet in wat voor hoedanigheid hij naar de Marokkaanse stad zal afreizen: om het standpunt van het Belgische parlement te verkondigen, of dat van zijn kabinet.

Crisis vanwege migratiepact

Dat ligt sinds maandag namelijk gevoelig, toen er een crisis uitbrak in de regering van Michel over het migratiepact.

Het document - dat volgens de tekst op geen enkele manier juridisch bindend is - is een intentieverklaring voor beter migratiebeleid in de toekomst, waarover meer dan 180 landen de afgelopen jaren discussieerden onder leiding van de VN.

Michels Vlaams-nationalistische coalitiepartner N-VA vreest dat het document een aanzuigende werking zal hebben op migranten. "We steunen het Europese migratiebeleid al lang niet meer", zei N-VA-voorzitter Bart de Wever maandag. Om daarop te laten volgen: "Een regering die naar Marrakesh gaat, steunen we niet."

Koortsachtige zoektocht naar oplossing

Sindsdien wordt er door Michel koortsachtig gezocht naar een oplossing. Zo kondigde hij dinsdag aan dat hij het parlement in een stemming wil laten beslissen over de ondertekening van het pact. Die stemming zal later vanavond plaatsvinden.