Russisch schip mag eindelijk vertrekken uit Zeeuwse haven

Een Russisch vrachtschip mag vertrekken uit Terneuzen. Door financiƫle problemen bij de Russische rederij lag het schip sinds mei vast in de Massagoedhaven. De rederij heeft een lening gekregen, waardoor het schip verder mag varen, schrijft Omroep Zeeland.

In september was de situatie van de bemanning van het schip nog vrij uitzichtloos. Er was een tekort aan eten, maar ook aan medicijnen. Medewerkers van het schip zouden medische en psychische problemen hebben.

De bemanning kon het schip in die zeven maanden wel verlaten, maar koos daar niet voor. Zeelieden doen dan afstand van hun rechten en moeten zelf opdraaien voor de kosten van hun reis naar huis. Bovendien krijgen ze dan geen salaris meer.

Nu lijken al die problemen voorbij: het Varenscentrum in Terneuzen verwacht dat het schip vannacht rond 02.00 uur vertrekt. De volgende bestemming is Skagen in Noorwegen.