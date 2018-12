Toekomst Oekraïense havenstad onzeker na Russische blokkade

De arbeiders in de haven van de Oekraïense stad Marioepol maken zich zorgen over hun toekomst na de blokkade door Rusland. De Russen hielden dagenlang alle in- en uitvoer naar de haven tegen. Nog steeds varen er maar weinig schepen binnen.

Correspondent David Jan Godfroid nam poolshoogte in de Oekraïense stad en sprak met bezorgde havenarbeiders: