Spanning VS-China: AEX-index sluit onder de 500 punten

De AEX is voor het eerst in bijna twee jaar onder de 500 punten geƫindigd. De Amsterdamse beurs kelderde net als de andere beurzen in Europa door de angst voor een escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

Zaterdag werd in Canada een topvrouw van het Chinese telecomconcern Huawei gearresteerd. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De AEX sloot vandaag door de onrust 3,3 procent lager. De beurs sloot voor het laatst onder de 500 punten op 28 februari 2017. Londen en Parijs verloren 3,6 procent. De Duitse Dax daalde 3,5 procent.