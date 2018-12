Olielanden staan in Wenen voor politiek en economisch dilemma

Grote wereldleiders kijken vandaag en morgen met bijzondere aandacht naar Wenen. Daar is de halfjaarlijkse vergadering van de OPEC, waar de olieproducerende landen afspraken proberen te maken over de productie.

De olieprijs is te laag, vindt het kartel. Naar verwachting zal de productie komende tijd teruggeschroefd worden met rond de 1 miljoen vaten per dag. Maar er staat meer op het spel dan alleen olie. Een overzicht van waar het om gaat.

Wat is er aan de hand?

Olie is goedkoop op het moment omdat er meer wordt opgepompt dan er vraag is. Om precies te zijn: elke dag komen er 1 miljoen vaten olie te veel op de markt, volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap.

De vraag liep onder meer terug omdat de wereldeconomie hier en daar verzwakte. Daarnaast pakken de Amerikaanse sancties tegen Iran minder erg uit. Diverse landen mogen gewoon Iraanse olie blijven importeren, met als gevolg dat Iraanse olie blijft stromen en er dus te veel olie op de markt is.

En als we de handelsmarkt zijn gang laten gaan, zorgt die overvloed in het aanbod voor een daling van de olieprijs.

Dat heeft voordelen. Zo is tanken in Nederland nu goedkoop. De benzineprijs wordt namelijk voor een vijfde bepaald door de prijs van ruwe olie, de rest bestaat grotendeels uit belastingen en accijns. Kostte een liter Euro95 begin oktober nog 1,69 euro, nu kost een liter nog maar 1,53 euro. Ook diesel is een dubbeltje gezakt in prijs.

Maar er zijn ook nadelen. Landen die voor hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van een goede verkoopprijs van olie, zien hun inkomsten dalen. En dus buigt een groep olielanden zich in de OPEC-vergadering nu over de vraag: moeten we ingrijpen, en hoe?

In de aanloop naar de OPEC-vergadering golfde de prijs vandaag wild op en neer. Komt er wel of geen productiebeperking, wordt het veel of weinig, en wat stelt het voor en houdt iedereen zich er dan aan? En hoe gevoelig is de OPEC voor de Amerikaanse druk om de prijs vooral niet op te drijven?

Waar draait de OPEC om?

In de eerste plaats gaat het in de bijeenkomst natuurlijk over oliehandel en olieprijzen. De wereldwijde handel in olie is enorm, de vraag neemt nog altijd toe.

Voor landen met veel olie in de grond, zoals de Verenigde Staten, Saudi-Arabië, Rusland, Iran en Venezuela, is de verkoop een heel belangrijke bron van inkomsten, die bepalend is voor de gehele economie in het land.