Stork schrapt rond de 300 banen in Nederland

De industriƫle dienstverlener Stork gaat ongeveer 300 van de 3000 banen in Nederland schrappen. Het bedrijf moet reorganiseren omdat de resultaten in Nederland de laatste jaren teleurstellend zijn en de winstgevendheid moet verbeteren, aldus een woordvoerder.

Stork houdt zich onder meer bezig met het onderhoud aan installaties in de olie- en gasindustrie. De olie- en gassector heeft het zwaar de afgelopen tijd en dat drukt ook de resultaten van Stork.

Stork hoopt onder meer door interne herplaatsingen het banenverlies te beperken tot zo'n 250. Stork is sinds 2015 onderdeel van het Amerikaanse industrieconcern Fluor. Het bedrijf was ooit veel groter dan nu.

In 2007 verdween Stork van de beurs na grote druk van activistische aandeelhouders. De investeerders die het bedrijf vervolgens in handen kregen, verkochten een aantal takken, waaronder Food Systems, dat kippenslachtmachines maakt. Het onderdeel Fokker Technologies, dat werkt in de vliegtuigindustrie, werd een paar jaar geleden verkocht.