Friese voetbalclub schuldig aan dugout-drama, vindt justitie

Het Openbaar Ministerie houdt een voetbalclub uit Twijzel verantwoordelijk voor een dodelijk ongeluk met een dug-out. Justitie eist daarom een geldboete van 10.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De club zou onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig gehandeld hebben.

Op het terrein van de Friese voetbalclub stortte in 2014 een stenen spelershokje in. Dat gebeurde tijdens een korfbaltoernooi waar bijna duizend kinderen aan meededen.

De kinderen gebruikten de dug-out als tribune en zaten op de rand van het dak. Uit onderzoek is gebleken dat de betonplaat is gaan kantelen door overbelasting. Doordat ondersteuning in de zijwanden ontbrak, was het draagvermogen verminderd. Er ontbraken stenen in de muren. Een meisje van 10 kwam om het leven, vijf kinderen raakten gewond.

Een half jaar voor het ongeluk raakte de dug-out beschadigd. Tijdens een storm vielen er grote takken op. Die schade werd niet gerepareerd.

Volgens de officier van justitie is SC Twijzel schuldig en kan dood door schuld worden bewezen, meldt Omrop Fryslân. "De club heeft een fout gemaakt door geen maatregelen te nemen. SC Twijzel is aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig geweest."