Binnenvaartschippers kunnen weer met volle schepen door Nederland

Dankzij regenval in het stroomgebied van de Rijn zijn de lage waterstanden in de rivieren voorlopig voorbij. Daardoor kunnen binnenvaartschippers weer meer lading meenemen. Volgens het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is het waterpeil weer hoog genoeg om aan de aanvoervraag te kunnen voldoen.

Stijgen sneller dan dalen

Woensdagmiddag bereikte de Rijn bij Lobith een waterstand van 725 cm, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Dat peil wordt als normaal gezien. De komende dagen stijgt het water daar nog zeker een meter.

De stijging van het waterpeil gaat sneller dan een daling. Dat betekent dat als het droog blijft in het stroomgebied van de Rijn, het water niet niet meteen weer zakt. Dat duurt enkele weken.

IJssel

Toch zijn nog niet alle problemen voorbij. Zo kan het nog wel een paar dagen duren voor het waterpeil in de IJssel overal weer op normaal niveau is.

Daarnaast hebben grotere schepen, zoals in de duwvaart, nog meer water nodig om met volledige belading te kunnen varen. Wel komt het in de zomer en het najaar vaker voor dat dat niet mogelijk is.