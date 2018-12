Aantal reizigers via Sprinterstations Utrecht groeit het hardst

De cijfers van NS over 2017 laten op alle stations van het Randstadspoor een groei zien, ruim boven het landelijk gemiddelde van 2 procent.

Utrecht Leidsche Rijn was de grootste stijger van alle stations in heel Nederland. Het aantal reizigers verdubbelde daar ruim: van 902 in- en uitstappers per dag naar 2.138, schrijft RTV Utrecht.

Utrecht Vaartsche Rijn telde meteen in het eerste jaar van zijn bestaan de meeste in- en uitstappers van de nieuwe Utrechtse stations: namelijk bijna 6300. De zeven stations samen verwerken dagelijks ruim 23.000 reizigers.

Het project Randstadspoor hoopt met meer sporen en nieuwe stations meer reizigers te lokken die dichter bij huis op de trein kunnen stappen.