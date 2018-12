Vogelopvang Den Haag: dode spreeuwen aten van taxus

De dode spreeuwen in het Huijgenspark in Den Haag hadden besjes en andere delen van de giftige taxusstruik in hun maag. Dat meldt vogelopvang De Wulp op Facebook.

Bij toxicologisch onderzoek van zo'n 20 vogels door de Universiteit Wageningen zijn natuurlijk gif en verteerde resten van de taxus in de organen van de vogels gevonden.

De vogelopvang had zelf ook sectie verricht op een aantal vogels, maar kon niets vinden. "Dat betekent dat er iets dieper in de weefsels moet zitten", vertelt Sharon Lexmond. Twintig levertjes zijn daarom opgestuurd naar de universiteit voor toxicologisch onderzoek.

Zoete rode vruchtjes

Dat de spreeuwen (de resten van) besjes in hun maag hebben is normaal, aangezien de vogels gek zijn op de rode vruchtjes van de taxus.

Maar hoe ze de giftige stof - die in de blaadjes, takken en zaadjes zit - hebben binnengekregen, staat nog niet vast. Lexmond vermoedt dat er ergens snoeiafval gelegen heeft waar de spreeuwen besjes uitpakten en daarbij ook iets van de andere delen binnenkregen.

Lege maag

Van meet af aan was de veronderstelling dat de vogels waren vergiftigd. "De dieren hadden een lege maag. Dat betekent dat ze misselijk waren, en dat wijten we dan aan het gif." De verzwakte dieren haalden nog net de boom waarin ze sliepen, maar vielen daarna dood neer.

Om zeker te zijn dat taxus inderdaad de oorzaak is van de spreeuwensterfte, worden nog eens twintig andere levertjes door dezelfde onderzoeker bekeken. De uitslag daarvan komt waarschijnlijk volgende week.

De afgelopen maanden zijn er bijna 350 dode spreeuwen aangetroffen in het Huijgenspark.