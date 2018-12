Bus rijdt zich vast onder viaduct en verliest gasflessen

In Franeker is vanochtend een deel van een woonwijk afgezet nadat een lijnbus vijf gasflessen was verloren onder een viaduct. De bus was voorzien van een installatie waardoor die op gas kon rijden. De chauffeur had zich vastgereden onder het viaduct, waardoor een deel van de gasflessen als het ware gelanceerd werd en op straat terechtkwam.

De lege bus botste tussen 7.00 en 8.00 uur vanochtend tegen het viaduct in de Friese stad. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de lekkende gasflessen opgeruimd.

De politie denkt dat de chauffeur vergeten was dat hij op gas reed en dus gasflessen op het dak had liggen, waardoor zijn bus iets hoger was dan hij dacht. Busbedrijf Arriva onderzoekt het ongeluk nog, maar kon al wel zeggen dat de chauffeur per ongeluk een verkeerde afslag had genomen.