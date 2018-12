Weer stijging huizenbelasting, in Cuijk het meest met 32 procent

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt het komend jaar gemiddeld met 2,2 procent, meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een steekproef onder 111 gemeenten. Uitschieter is de gemeente Cuijk waar de belasting met 32 procent omhoog gaat gemiddeld van 259 euro naar 342 euro. Die komt boven op een stijging van 12 procent die vorig jaar al werd doorgevoerd.

Volgens de VEH heeft de gemeente het extra geld nodig om de gemeentefinanciƫn op orde te krijgen. "We vinden het principieel onjuist dat vooral huiseigenaren opdraaien voor begrotingstekorten en voor de voorzieningen waar alle bewoners gebruik van maken", zegt directeur Rob Mulder van de vereniging.

Een dergelijke uitschieter is overigens niet bijzonder: jaarlijks zijn er enkele gemeenten die hun huizenbelasting met enkele tientallen procenten verhogen.

Ook in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Brunssum gaat de ozb volgend jaar met ruim 20 procent flink omhoog. In de meeste Nederlandse gemeenten stijgt de ozb al jaren, omdat die gekoppeld is aan de waarde van huizen en de situatie op de woningmarkt rooskleurig is.