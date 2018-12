Defensie en bedrijven gaan personeel uitwisselen

Het bedrijfsleven en de krijgsmacht gaan vaker personeel uitwisselen. Staatssecretaris Visser heeft daarover afspraken gemaakt met VNO-NCW en de FME, de werkgeversorganisatie in de technologiesector. Vandaag worden die afspraken gepresenteerd.

Zowel de bedrijven als defensie denken dat ze baat kunnen hebben bij meer uitwisseling. Defensie komt vooral in technische functies mensen tekort, zoals monteurs en computerspecialisten.

Werkgeversvoorzitter De Boer van VNO-NCW zegt dat het bedrijfsleven op haar beurt baat heeft bij "een sterke innovatieve krijgsmacht en een veiliger wereld. Door vaker personeel uit te wisselen leert defensie van de nieuwste inzichten uit het bedrijfsleven."

Genie

Komend jaar willen beide partijen zo'n 60 mensen gaan uitwisselen, voor korte tijd of voor concrete opdrachten van een half jaar. Te denken valt aan technici uit het bedrijfsleven die een klus komen doen bij de genie (de bouwers van defensie), of logistieke specialisten van het leger die een tijdje gaan meedraaien bij een transportbedrijf.

Samenwerking met sectoren in de burgermaatschappij is niet helemaal nieuw voor defensie. In de medische sector gebeurt het al tientallen jaren. In ziekenhuizen werken op dit moment zo'n 300 artsen en verpleegkundigen die ook inzetbaar zijn bij defensie, bijvoorbeeld tijdens missies.