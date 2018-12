Australische bisschop in hoger beroep vrijgesproken van toedekken misbruik

De Australische oud-aartsbisschop Philip Wilson is in hoger beroep vrijgesproken. De rechter veroordeelde hem in juli tot een gevangenisstraf omdat hij seksueel misbruik van kinderen had verzwegen. Hij moest een jaar de cel in, maar mocht die straf thuis uitzitten vanwege zijn slechte gezondheid.

Wilson (68) wist volgens de rechter van misbruik door de veroordeelde priester James Fletcher, maar stapte daar niet mee naar de politie. Twee slachtoffers zouden zich in de jaren 70 bij hem hebben gemeld.

Philip Wilson, die volgens de verdediging aan een vorm van alzheimer lijdt, zegt dat hij zich dat niet kan herinneren. Het hof vindt dat de aanklager niet voldoende kan bewijzen dat Wilson er wel degelijk vanaf wist. Volgens het hof maakte de bisschop vandaag een uitstekende indruk in de rechtszaal. "De rechter vond dat hij eerlijk en consistent was, terwijl de getuige tegen hem juist veel minder duidelijk was", zegt correspondent Robert Portier.

Bullshit

Een van de misbruikslachtoffers zat vandaag in de zaal. "Hij kon zijn emoties niet in bedwang houden toen de bisschop werd vrijgesproken. 'Wat een bullshit!', riep hij vanaf de publieke tribune", zegt Portier.

Wilson legde eerder zijn functie als aartsbisschop van Adelaide neer onder druk van premier Turnbull, maar blijft wel bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk.

De aanklager gaat in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak. De kerk zegt kennis te hebben genomen van het vonnis en beraadt zich op de gevolgen.