Kankerpatiënt onvoldoende ingelicht over gevolgen behandeling

Zorgverleners geven kankerpatiënten te weinig informatie over de langetermijngevolgen van behandelingen, schrijft Trouw. Uit onderzoek zou ook blijken dat driekwart van de patiënten niets te horen krijgt over de mogelijkheid om niet verder te behandelen.

De krant baseert zich op informatie van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). In het onderzoek zijn aan 3785 mensen die de ziekte hebben, of hebben gehad, vragen gesteld.

Depressies

Bij ruim een derde van de patiënten werden de mogelijke klachten na een behandeling niet besproken. Overlevenden kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met depressies, concentratie- en geheugenproblemen. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt dat door artsen niets is gevraagd over wat ze belangrijk vinden in het dagelijks leven of wat hun toekomstplannen zijn.

"Die signalen baren ons als kankerpatiëntenorganisaties zorgen", zegt de NFK-directeur Arjen Boerland tegen het dagblad. Hij roept zorgverleners op mensen met de terminale ziekte beter te informeren, zowel over de mogelijkheden van wel of niet behandelen als over de gevolgen daarvan.