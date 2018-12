Drie zwaargewonden bij steekpartij Tilburg

Bij een steekpartij in Tilburg zijn vannacht drie zwaargewonden gevallen. Zij zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De steekpartij ontstond in de Korhoenstraat, in de wijk Groenewoud. Omstanders zeggen tegen het Brabants Dagblad dat het een chaos was op straat tijdens de vechtpartij.

In de straat is een ravage aangericht: auto's zijn vernield, ruiten gesneuveld en bakstenen liggen op straat. De politie moest mensen met wapenstokken en politiehonden uit elkaar houden.

Volgens de politie is de rust in de straat inmiddels teruggekeerd. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de vecht- en steekpartij. De recherche gaat onderzoeken wat er zich heeft afgespeeld.