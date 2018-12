Langere verplichte pauze voor Nederlandse Uberchauffeurs

Taxibedrijf Uber gaat de verplichte pauzes voor Nederlandse chauffeurs verlengen. Nu moeten chauffeurs na een dienst van twaalf uur verplicht zes uur pauze nemen, vanaf volgende week wordt dat tien uur.

Uber hoopt met de maatregel oververmoeidheid bij chauffeurs te voorkomen en de verkeersveiligheid te bevorderen, aldus een woordvoerder van het taxibedrijf.

Afgelopen dinsdag was een Uberchauffeur betrokken bij een dodelijk ongeluk in Amsterdam. De chauffeur was volgens het bedrijf op dat moment wel online, maar niet bezig met een rit voor de app. De nieuwe limiet was volgens het taxibedrijf al langer in de maak. Het dodelijke ongeluk zou hierin geen rol hebben gespeeld.

Eerder dodelijk ongeluk

Vorige maand werd een taxichauffeur van Uber vrijgesproken, nadat hij vorig jaar in Amsterdam een jonge vrouw had aangereden op de fiets. De vrouw overleed na de aanrijding. De chauffeur verklaarde dat hij een lange werkdag achter de rug had en niet veel had geslapen. Volgens de rechter speelde Uber geen rol in het ongeluk.