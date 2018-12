Hoop Jemen gevestigd op vredesoverleg: wat is de kans van slagen?

Wie zitten om tafel?

De twee partijen met wie het conflict in Jemen in 2015 is begonnen: de regering van president Hadi en de Houthi-rebellen. De Houthi's uit het noorden van Jemen kwamen ongeveer drie jaar geleden in opstand tegen de regering van Hadi, die toen net was aangesteld. Het conflict mondde uit in een burgeroorlog.

Al snel mengden zich ook andere landen in de strijd. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië vecht met Hadi en zijn regering tegen de rebellen. De Saudische invloed op de regering is groot. Het is veelzeggend dat het toestel met vertegenwoordigers van de Jemenitische regering richting Stockholm vanochtend vroeg vertrok vanuit Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, waar Hadi en zijn regering werken.