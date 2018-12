Verjaardagsuitnodiging gaat viral, Facebook haalt Project X Katwijk offline

Facebook heeft een evenementenpagina met de naam Project X Katwijk offline gehaald. Hij is gemaakt door een "niet authentiek account", laat een woordvoerder weten.

Een 15-jarig meisje uit het Brabantse dorp Katwijk nodigde via Snapchat mensen uit voor haar verjaardagsfeest bij haar thuis. "Vrijdag feest bij mij iedereen mag komen", had ze op het sociale medium gezet.

Daarop werd gisteren een evenementenpagina aangemaakt die al snel viral ging. Rond zes uur vanavond hadden 8600 mensen aangegeven dat ze vrijdag naar Katwijk zouden gaan en waren nog eens 20.000 mensen geïnteresseerd.

Rellen in Haren

In de discussie bij het evenement werd gesproken over drugs, vervoer en outfits. Ook werd verwezen naar Project X in Haren in 2012. Toen gingen duizenden jongeren rellen in de Groningse plaats, nadat een meisje de uitnodiging voor haar zestiende verjaardag op openbaar had gezet.

De politie is naar het meisje in Katwijk gegaan, waarop ze het feest afblies, schreef ze later op Snapchat. "De politie is ervan op de hoogte en ik wil er niet verantwoordelijk voor worden en ik ben er niet verantwoordelijk voor."

Ondergedoken

Een man die tegen Omroep Brabant zegt dat hij de oom van het meisje is, zegt dat zijn nichtje is ondergedoken. "Er werden hele verschrikkelijke bedreigingen geuit. Ook dat ramen zouden worden ingegooid."

De politie zegt ervan af te weten en met de gemeente Cuijk, waar Katwijk onder valt, te overleggen. De politie verwijst naar de gemeente, maar woordvoerders zijn onbereikbaar.