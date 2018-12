Chanel stopt met exotische huiden: waarom mag bont niet en leer van koeien wel?

Chanel maakt in de huidige collecties volop gebruik van slangenhuid, krokodillenleer en bont, maar daar komt volgens het bedrijf verandering in. Het modehuis stopt met het gebruiken van exotische dierenhuiden. Hoe revolutionair is die stap van het Franse modehuis?

Het is een trend dat modelabels zich onderscheiden met duurzaamheid, keurmerken en het vechten tegen dierenleed. "Dit soort ethische kwesties zijn hip geworden", zegt mode-expert Aynouk Tan. "Twintig jaar geleden kon een tasje van slangenhuid nog prima. Tegenwoordig past dat niet meer in deze tijd."

Grote stap

Toch is dit voor Chanel een grote stap, vindt de modekenner. "Chanel heeft zich altijd geprofileerd met elitaire kleding en Franse chicheid. Dat zij die status nu overboord gooien, geeft aan dat zij bezwijken onder de druk van milieu- en dierenrechtenorganisaties."

Chanel benadrukt echter dat de beslissing om te stoppen hen niet werd opgelegd, maar 'in alle vrijheid' genomen is. De merken Armani, Burberry en Gucci gingen modelabel Chanel weliswaar voor, maar volgens Tan kan de beslissing van het Franse label wel eens het kantelpunt in de discussies zijn. "De vervuiling en dierenellende die elitaire modemerken goed praten door 'luxieus en een statussymbool' te zijn, daar kan het nu wel eens mee opgehouden zijn."

Chanel gaat nu inzetten op de ontwikkeling van textiel en leer. Alex Romijn van dierenrechtenorganisatie Bite Back noemt het stoppen met exotische dierenhuiden een een mooie eerste stap van Chanel, maar vindt de aankondiging van het modelabel om te investeren in leer een slechte ontwikkeling. "Hopelijk is het afschaffen van leer iets voor de toekomst", zegt hij.

Taboe

Leer is net als bont een dierlijk product. Dierenrechtenorganisaties pleiten al jarenlang, naast het afschaffen van het gebruik van exotische dierenhuiden, voor het stoppen met leer. Leer is, in tegenstelling tot bont, een product waar veel minder een taboe op rust.

"Mensen hebben het idee dat het vlees toch al gegeten wordt", zegt Romijn. "Daarom voelt dat als een rechtvaardiging om leer te gebruiken. Ook is het moeilijker om ergens tegen te zijn wat je zelf veel gebruikt."

Daarnaast weten we veel minder over het productieproces van leer dan over het maken van bont, zegt modekenner Aynouk Tan. "Er is weinig bekend over de arbeidsomstandigheden of dierenrechten in de leerindustrie. Zeker als je dat vergelijkt met de bontfabrieken. Dat is nog een reden waarom mensen feller op het gebruik van bont dan op het gebruik van leer reageren."

Romijn roept alle modelabels op exotische huiden, bont en leer achterwege te laten en te investeren in nieuwe alternatieven. "Zonder het doden van dieren en zonder het gebruik van dierenleer", zegt hij. "Momenteel is er veel aandacht voor leer uit afvalresten van ananassen. Ananassenleer zou een mooie vervanging van dierenleer zijn."