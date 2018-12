Ook in Irak duikt het gele hesje nu op

De opvallende gele hesjes duiken nu ook op in Irak. In de grootste stad in het zuiden van het land, Basra, protesteerden dinsdag zo'n 100 Irakezen voor betere basisvoorzieningen.

"Het is slim dat de actievoerders op de wagen springen van de gele hesjes", zegt correspondent Marcel van der Steen. De hesjes zijn in Frankrijk het symbool geworden van protesten tegen verhoging van de brandstofprijzen. "De protesten in Irak lopen al maanden, maar de hesjes zorgen ervoor dat deze mensen nu meer aandacht krijgen voor hun problematiek."

De demonstranten verzamelden zich voor een overheidsgebouw in de stad, waar ze leuzen riepen en autobanden in brand staken. In het zuiden van Irak zijn water en elektriciteit sporadisch beschikbaar en is de werkloosheid hoog.