Pakjesavond leidt tot vroege spits, vooral in de Randstad is het druk

De avondspits is vandaag een uur eerder begonnen vanwege pakjesavond. Rond 15.00 uur meldde de ANWB al zo'n 150 kilometer file. Die was twee uur later al opgelopen tot bijna 700 kilometer stilstaande en langzaam rijdende auto's. Dat is ruim het dubbele van wat er normaal gesproken staat rond dat tijdstip.

Veel mensen willen vroeger thuis zijn om met familie en vrienden Sinterklaas te vieren. De ANWB ziet wel dat de files iets eerder oplossen, maar "het slechte weer kan wel roet in het eten gooien". Er vallen buien en het waait flink.

Morgen latere ochtendspits

De ANWB telt ook het oponthoud mee op de provinciale wegen. Rijkswaterstaat telt alleen de files op de snelwegen en kwam rond 17.00 uur uit op 365 kilometer pakjesavondfile.

Vooral in de Randstad is het erg druk, maar ook op de A2 in het zuiden staat het vast bij Eindhoven en op de A67 bij Venlo. Dat komt door ongelukken.

Morgen komt de ochtendspits waarschijnlijk wat later op gang, omdat veel basisscholen wat later opengaan na pakjesavond.