Amerikanen nemen afscheid van oud-president George H.W. Bush

In Washington zijn familie, vrienden en prominente mensen uit de hele wereld bijeen voor de uitvaartdienst van oud-president George Bush, die vorige week vrijdag op 94-jarige leeftijd overleed. President Trump heeft een dag van nationale rouw afgekondigd.

Namens Nederland is minister van Staat Winnie Sorgdrager bij de uitvaart in de National Cathedral. Sorgdrager (D66) was onder meer minister van Justitie onder premier Kok in de jaren 90. Duitsland wordt vertegenwoordigd door bondskanselier Merkel en de Britse koningin heeft haar zoon prins Charles afgevaardigd.

In de kathedraal zijn vier oud-presidenten van de Verenigde Staten aanwezig en president Trump, die niet zal spreken. Bush senior was vroeger geregeld woedend op Trump vanwege diens aanvallen op zijn zoons George W. Bush en Jeb Bush.

De vier aanwezige oud-presidenten zijn Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter en George W. Bush. Ook de Poolse president Duda en koning Abdullah van Jordaniƫ en zijn vrouw Rania zijn voor de uitvaart naar Washington gereisd.

De laatste is een van de sprekers. Na de dienst gaat de kist naar Bush' thuisbasis Texas, waar hij wordt begraven. George H. W. Bush was de 41e president van de VS, van 1989 tot 1993.