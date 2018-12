Syriër die in Naaldwijk met mes dreigde geldt niet langer als terrorist

De Syriër die in augustus in Naaldwijk met een mes stond te zwaaien, wordt door het Openbaar Ministerie niet langer als terrorist beschouwd. Het OM vermoedt dat de man aan een psychische ziekte lijdt en daarom door het lint is gegaan.

Dat de man "Allahoe akbar" zou hebben geroepen, is niet genoeg om hem van een terroristisch motief te verdenken. De verdachte woont in Zweden. Volgens zijn familie is hij in Syrië ontvoerd en gemarteld.

Verward

De politie werd op 27 augustus door familieleden van de 28-jarige man gebeld. Ze waarschuwden dat hij in verwarde toestand met een mes op straat liep en waren bang dat hij zichzelf of iemand anders iets zou aandoen.

Toen agenten hem vroegen het mes te laten vallen, weigerde hij. De agenten losten waarschuwingsschoten, maar dat hielp niet. Uiteindelijk werd hij met hulp van een politiehond overmeesterd.

Bedreiging

De man wordt nu alleen nog verdacht van bedreiging van agenten. De zaak komt op 31 januari opnieuw voor de rechter.