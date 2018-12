Corendon verwacht uitstel opening Lelystad Aiport

Het is zeer de vraag of het nog haalbaar is om Lelystad Airport per april 2020 open te stellen voor vakantievluchten. Dat zei Steven van der Heijden, topman van Corendon, in het NOS Radio 1 Journaal in reactie op het besluit van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om de Verkeersverdelingsregel voorlopig in te trekken.

Tot tweemaal toe heeft de Europese Commissie Nederland laten weten dat de regel onrechtmatig is. De Verkeersverdelingsregel moet ervoor zorgen dat op Lelystad alleen vliegmaatschappijen gaan vliegen die de overstap maken van Schiphol. Op die manier wordt Schiphol ontlast. Voor coalitiepartij D66 is de Verkeersverdelingsregel daarom een voorwaarde voor opening.

Minimaal een jaar

Van der Heijden rekende voor waarom hij denkt dat het lastig wordt om de openingsdatum nog te halen: "De doorloopprocedure van een nieuwe verkeersverdelingsregel is minimaal een jaar. Hij zal eerst ontworpen moeten worden. Vervolgens moet hij in Brussel voorgelegd worden. Brussel heeft dan een half jaar om daar antwoord op te geven. Vervolgens moet het verankerd worden in wetgeving en dan moet er nog een redelijke voorbereidingstijd zijn voor luchtvaartmaatschappijen.".

Al met al vergt dat vermoedelijk te veel tijd. Minister Van Nieuwenhuizen houdt voorlopig vast aan april 2020. "Ik denk dat de minister te optimistisch is, maar dat gaan we de komende weken waarschijnlijk wel merken", aldus Van der Heijden.

Corendon wil graag verhuizen naar Lelystad. "Als er in Nederland een vakantievliegveld wordt gebouwd, moeten wij daar als vakantiebedrijf als de kippen bij zijn", zo zei Van der Heijden. "Maar dit besluit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat er voorlopig geen extra capaciteit bij gaat komen op Lelystad. En de kans dat er op Schiphol capaciteitsuitbreiding komt, is ook vrij gering".