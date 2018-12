Britse 'spion' vertelt over zijn gevangenschap in de VAE

Omdat hij van het felle licht in zijn cel hoofdpijn kreeg, zat hij 23 uur per dag in het donker. Voor zijn vertrek leed hij al aan depressies. In de cel kreeg hij alprazolam, valium en benzodiazepine. Een gevaarlijke combinatie, kreeg hij later van artsen te horen. Kort voordat hij voor de rechtbank moest verschijnen, kickte hij af in een ziekenhuis.

De rechtbank in Abu Dhabi veroordeelde Hedges tot levenslang. Na protesten van de Britse regering kwam hij vrij, op 26 november, een nationale feestdag. De president van de VAE gaf Hedges en honderden anderen amnestie. Een dag later was hij thuis.