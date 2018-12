Dronken automobilist kotst eigen auto onder en gaat weer de weg op

Een 29-jarige automobilist is vannacht stomdronken van de weg gehaald. Hij kotste tijdens het rijden zijn auto onder en belde zelf de ambulance.

Nadat ambulancepersoneel de man had gecontroleerd, wilde hij waggelend zijn auto weer in stappen. Agenten uit de buurt kwamen eropaf en probeerden hem te laten blazen, maar dat lukte de man niet.

Dus moest hij mee naar het politiebureau in Amsterdam voor een ademanalyse. Maar daar viel hij in slaap en "kapte 'ie al snurkend hele bosgebieden om", twittert de politie. Blazen lukte ook daar niet, waarna een arts bloed kwam prikken.

Achtervolging

In afwachting van de uitslag van de bloedtest nam de politie zijn rijbewijs in. Dat was niet voor het eerst, terwijl de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk.

Na zijn verblijf op het bureau ging de bestuurder toch weer rijden, hoewel hem uitdrukkelijk een rijverbod was opgelegd. Na een korte achtervolging werd hij door het politieteam uit Zaandijk aangehouden, schrijft NH Nieuws.