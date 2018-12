Spaanse rechtbank bevestigt negen jaar cel voor groepsmisbruik

Een Spaanse regionale rechtbank heeft vandaag een omstreden vonnis tegen vijf mannen bevestigd. Vijf mannen die een 18-jarige vrouw in Pamplona langdurig misbruikten, werden in april vrijgesproken van verkrachting. Volgens de rechter was er geen sprake van geweld, omdat de vrouw zich niet had verzet.

Het misbruik vond plaats in 2016, tijdens de jaarlijkse fiesta, de stierenrennen in Pamplona. Vijf mannen, die zichzelf 'de Roedel' noemden, dwongen een vrouw urenlang tot seks. Ze filmden dat met mobiele telefoons. Een dag later werden de mannen opgepakt.

Tegen de vijf, tussen de 26 en 29 jaar, werd 22 jaar cel geƫist. De rechter veroordeelde hen tot negen jaar cel voor het misbruik, maar vond dat er geen sprake was van verkrachting. Het slachtoffer kondigde toen al aan in beroep te zullen gaan. Ze zegt dat ze zich niet heeft verzet omdat ze hoopte dat het dan sneller voorbij zou zijn.

De vrijspraak voor groepsverkrachting leidden tot dagenlange massale protesten in Pamplona. Ook kwamen duizenden vrouwen met hun eigen verhaal over verkrachtingen naar voren. Daarbij gebruikten ze op Twitter de hashtag 'cuentalo', wat Spaans is voor 'vertel het'.